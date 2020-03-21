Эпидемиолог Онищенко встал на защиту инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой

Депутат и эпидемиолог Геннадий Онищенко защитил свою коллегу из Ставропольского края, скрывшую поездку в Испанию.

Онищенко призвал не заводить уголовное дело на Санникову и уточнил, что среди сообщества врачей с ее деянием и так разберутся.

"Руки прочь от Ирины Санниковой. Да, она напортачила. Но, поверьте нам, что мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся", — заявил депутат для "360".

Геннадий Онищенко подчеркнул вероятность того, что у инфекциониста Санниковой "притупилась бдительность". Она долго работает в этой сфере и ей кажется, что она не может заразиться.

Ранее стало известно, что специалист по инфекционным заболеваниям Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию в разгар эпидемии COVID-19, а после этого выступала в качестве спикера в государственном университете Ставрополя.

По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в России заразились 306 человек. Летальных исходов по-прежнему нет. Страна активно борется с распространением COVID-19 и закрывает многие учебные заведения на карантин.