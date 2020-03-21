Полиция может привлечь к уголовной ответственности главного инфекциониста Ставрополья

Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова может не только лишиться работы за несоблюдение карнитина на фоне коронавируса, но и понести уголовную ответственность за свой проступок.

Женщина, вернувшаяся из Испании, где на тот момент была зафиксирована вспышка COVID-19, предпочла умолчать об этом факте в разговоре с руководством. После посещения Мадрида она провела несколько встреч со студентами и работниками местного минздрава. Позже в академии узнали о ее тайном отпуске за границей.

Людей, контактировавших с ней, изолировали от общества. У нескольких из них, по словам представителей минздрава, может быть коронавирус. В настоящее время специалисты приступили к тестированию всех людей, которым доводилось встречаться с доктором после ее поездки в Испанию.

Вспышка COVID-19 произошла в Китае в конце прошлого года. Затем с заболеванием столкнулись другие страны, в том числе РФ. Узнать о ситуации с коронавирусом в России можно, перейдя на сайт стопкоронавирус.рф.