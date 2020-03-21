Министра спорта РФ раскритиковали за использование иностранных социальных сетей

Министр спорта России Олег Матыцин заявил об отмене всех соревнований на территории РФ, он считает это единственным верным решением. Об этом глава министерства сообщил в социальной сети Instagram.

Председатель регионального коммунистического союза Петербурга Владимир Соловейчик заявил, что Матыцину следовало проявить больше патриотизма при выборе средства коммуникации для подобных объявлений. Коммунист предложил главе министерства обратить внимание на российские социальные сети. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

По словам Соловейчика, для того чтобы донести новости государственной важности до граждан Российской Федерации, министр спорта вполне мог воспользоваться услугами государственных информационных агентств, таких как ТАСС и РИА Новости. Коммунист напомнил о возможности написать в патриотическую социальную сеть "Вконтакте", главный офис которой находится в Санкт-Петербурге.