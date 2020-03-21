Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Международные организации вступились за арестованных турецкими властями журналистов

Международные организации вступились за арестованных турецкими властями журналистов

 Самонкин поддержал идею отказа от митингов на время эпидемии COVID-2019

Самонкин поддержал идею отказа от митингов на время эпидемии COVID-2019
Министра спорта РФ раскритиковали за использование иностранных социальных сетей

Министра спорта РФ раскритиковали за использование иностранных социальных сетей

 Путин присвоил главе МИД РФ Лаврову звание Героя Труда

Путин присвоил главе МИД РФ Лаврову звание Героя Труда
Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе

Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе

 Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал
Международные организации вступились за арестованных турецкими властями журналистов

Международные организации вступились за арестованных турецкими властями журналистов

 Самонкин поддержал идею отказа от митингов на время эпидемии COVID-2019

Самонкин поддержал идею отказа от митингов на время эпидемии COVID-2019
Министра спорта РФ раскритиковали за использование иностранных социальных сетей

Министра спорта РФ раскритиковали за использование иностранных социальных сетей

 Путин присвоил главе МИД РФ Лаврову звание Героя Труда

Путин присвоил главе МИД РФ Лаврову звание Героя Труда
Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе

Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе

 Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал
19:08   21 Марта 2020
Политика

Министра спорта РФ раскритиковали за использование иностранных социальных сетей

Министра спорта РФ раскритиковали за использование иностранных социальных сетей

Министр спорта России Олег Матыцин заявил об отмене всех соревнований на территории РФ, он считает это единственным верным решением. Об этом глава министерства сообщил в социальной сети Instagram.

Председатель регионального коммунистического союза Петербурга Владимир Соловейчик заявил, что Матыцину следовало проявить больше патриотизма при выборе средства коммуникации для подобных объявлений. Коммунист предложил главе министерства обратить внимание на российские социальные сети. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

По словам Соловейчика, для того чтобы донести новости государственной важности до граждан Российской Федерации, министр спорта вполне мог воспользоваться услугами государственных информационных агентств, таких как ТАСС и РИА Новости. Коммунист напомнил о возможности написать в патриотическую социальную сеть "Вконтакте", главный офис которой находится в Санкт-Петербурге.

"Я думаю, соцсеть "ВКонтакте" как минимум также популярна, как Instagram. И поэтому советую господину министру в следующий раз делать заявления через нее", — отметил Соловейчик.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#политика #минспорта #instagram

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...