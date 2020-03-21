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19:07   21 Марта 2020
Общество

Международные организации вступились за арестованных турецкими властями журналистов

Международные организации вступились за арестованных турецкими властями журналистов

Шесть турецких журналистов были задержаны на родине за освещение событий в Ливии, сообщает турецкий информационный ресурс Free turkey journalists.

Поддержать граждан республики вызвались работники Международного института прессы (МИП), которые потребовали освободить журналистов из-под стражи. Речь идет о корреспондентах Мурате Агыреле, Айдыне Кесере, Ферхате Челике, Барыше Пехливане, Барыше Теркоглу и Хюлье Кылынче. Они "провинились" перед Турцией за публикацию информации о военных потерях страны в североафриканском государстве.

Примечательно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган открыто заявляет о присутствии военных в Ливии и поддержке главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа. Эта позиция никак не вяжется с задержанием представителей прессы, которые готовили сюжеты о происходящем в ливийском государстве.

"Мы требуем от властей Турции освободить шестерых турецких журналистов и снять с них все обвинения", — рассказал представитель Международной федерации журналистов (IFJ) Оливер Мани-Кайрлей.

Общественники считают, что Турция незаконно задержала своих же работников СМИ. Они назвали действия властей неправомерными.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #ливия #сми

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