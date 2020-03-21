Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Международные организации вступились за арестованных турецкими властями журналистов

Международные организации вступились за арестованных турецкими властями журналистов

 Самонкин поддержал идею отказа от митингов на время эпидемии COVID-2019

Самонкин поддержал идею отказа от митингов на время эпидемии COVID-2019
Министра спорта РФ раскритиковали за использование иностранных социальных сетей

Министра спорта РФ раскритиковали за использование иностранных социальных сетей

 Путин присвоил главе МИД РФ Лаврову звание Героя Труда

Путин присвоил главе МИД РФ Лаврову звание Героя Труда
Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе

Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе

 Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал
Международные организации вступились за арестованных турецкими властями журналистов

Международные организации вступились за арестованных турецкими властями журналистов

 Самонкин поддержал идею отказа от митингов на время эпидемии COVID-2019

Самонкин поддержал идею отказа от митингов на время эпидемии COVID-2019
Министра спорта РФ раскритиковали за использование иностранных социальных сетей

Министра спорта РФ раскритиковали за использование иностранных социальных сетей

 Путин присвоил главе МИД РФ Лаврову звание Героя Труда

Путин присвоил главе МИД РФ Лаврову звание Героя Труда
Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе

Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе

 Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал
18:37   21 Марта 2020
Категория

Роспотребнадзор закрывает в Москве фитнес-клубы и бассейны из-за коронавируса

Роспотребнадзор закрывает в Москве фитнес-клубы и бассейны из-за коронавируса

Фитнес-клубы и бассейны закроются в Москве, сообщил Роспотребнадзор.

Представители Роспотребнадзора приняли соответствующее решения для профилактики коронавирусной инфекции. Все фитнес-клубы и бассейны перестанут пускать посетителей с 21 марта.

В московском управлении Роспотребнадзора добавили, что запрет распространяется и на общественные бани.

Первое заражение новым типом коронавируса произошло в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. После этого заболевание начало распространятся на другие страны. ВОЗ объявила COVID-19 пандемией. В последние дни наиболее опасная ситуация сложилась в Испании, Италии, Иране, Франции и Германии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#москва #бассейны #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...