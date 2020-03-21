Роспотребнадзор закрывает в Москве фитнес-клубы и бассейны из-за коронавируса

Фитнес-клубы и бассейны закроются в Москве, сообщил Роспотребнадзор.

Представители Роспотребнадзора приняли соответствующее решения для профилактики коронавирусной инфекции. Все фитнес-клубы и бассейны перестанут пускать посетителей с 21 марта.

В московском управлении Роспотребнадзора добавили, что запрет распространяется и на общественные бани.

Первое заражение новым типом коронавируса произошло в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. После этого заболевание начало распространятся на другие страны. ВОЗ объявила COVID-19 пандемией. В последние дни наиболее опасная ситуация сложилась в Испании, Италии, Иране, Франции и Германии.