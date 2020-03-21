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18:00   21 Марта 2020
Политика

Путин присвоил главе МИД РФ Лаврову звание Героя Труда

Путин присвоил главе МИД РФ Лаврову звание Героя Труда

Глава РФ Владимир Путин присвоил главе российского МИД Сергею Лаврову звание Героя Труда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поощрил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, присвоив ему звание Героя Труда.

Сегодня, 21 марта, дипломат РФ отмечает свой 70-летний юбилей. Лавров родился в подмосковном городе Ногинск. Он пришел на должность министра иностранных дел России 9 марта 2004 года.

По данным опросов ВЦИОМ, глава МИД неоднократно попадал в тройку самых эффективных министров правительства Российской Федерации.

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Автор: Юлия Яковлева

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