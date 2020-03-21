Путин присвоил главе МИД РФ Лаврову звание Героя Труда

Глава РФ Владимир Путин присвоил главе российского МИД Сергею Лаврову звание Героя Труда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поощрил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, присвоив ему звание Героя Труда.

Сегодня, 21 марта, дипломат РФ отмечает свой 70-летний юбилей. Лавров родился в подмосковном городе Ногинск. Он пришел на должность министра иностранных дел России 9 марта 2004 года.

По данным опросов ВЦИОМ, глава МИД неоднократно попадал в тройку самых эффективных министров правительства Российской Федерации.