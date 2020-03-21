Оперштаб сообщил о 53 новых случаях заражения коронавирусом в РФ за сутки

Более 50 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу распространения коронавируса COVID-19 в РФ.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по миру. В России за последние сутки зафиксировано 53 случая заражения COVID-19 в 18 регионах.

В мире на сегодняшний день более 270 тысяч человек заражены коронавирусом. Более 11 тысяч человек скончались от болезни.

Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире опубликована на портале стопкоронавирус.рф.