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16:32   21 Марта 2020
Общество

Самонкин поддержал идею отказа от митингов на время эпидемии COVID-2019

Самонкин поддержал идею отказа от митингов на время эпидемии COVID-2019

Власти должны ввести штрафы для организаторов массовых акций на фоне коронавируса, заявил президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

Некоторые люди игнорируют рекомендованные правила Всемирной организации здравоохранения по профилактике коронавируса, что создает угрозу для жителей всех стран. По всему миру ивент-менеджеры переносят организованные ими массовые мероприятия.

Ситуацию с коронавирусом прокомментировал президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин. Он указал на невыполнение тех правил, которые необходимы для противостояния инфекции.

Эксперт добавил, что в нашей стране эти требования тоже игнорируются, вспомнив о митинге партии КПРФ 17 марта. Он уточнил, что практику наложения штрафов за нарушение карантина используют в других странах.

"С подобными нарушениями норм ВОЗ необходимо бороться, в первую очередь на законодательном уровне, и применять к нарушителям нормы Кодекса об административных правонарушениях с наложением крупного штрафа как на физических лиц, так и на юридических", — заявил он в беседе с iReactor.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.

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Автор: Яна Либерман
#коронавирус

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