Минздрав Сингапура сообщил о заболевшей коронавирусом россиянке

Гражданка РФ заразилась COVID-19 еще во время посещения Индии, заявили в ведомстве.

Тест, сделанный россиянкой в Сингапуре на коронавирус, показал положительный результат. Об этом стало известно от представителей министерства здравоохранения страны.

По их словам, гражданка РФ, работающая в Сингапуре, заразилась "уханьским" вирусом на территории Индии. Инфицированную женщину разместили в больнице КК Hospital, отметили в ведомстве.

Вспышка COVID-19 произошла в Китае. Через некоторое время случаи заражения коронавирусом были зафиксированы во многих странах Европы. Следить за ситуацией в России можно при помощи ресурса стопкоронавирус.рф.