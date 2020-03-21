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16:08   21 Марта 2020
Общество

Минздрав Сингапура сообщил о заболевшей коронавирусом россиянке

Минздрав Сингапура сообщил о заболевшей коронавирусом россиянке

Гражданка РФ заразилась COVID-19 еще во время посещения Индии, заявили в ведомстве.

Тест, сделанный россиянкой в Сингапуре на коронавирус, показал положительный результат. Об этом стало известно от представителей министерства здравоохранения страны.

По их словам, гражданка РФ, работающая в Сингапуре, заразилась "уханьским" вирусом на территории Индии. Инфицированную женщину разместили в больнице КК Hospital, отметили в ведомстве. 

Вспышка COVID-19 произошла в Китае. Через некоторое время случаи заражения коронавирусом были зафиксированы во многих странах Европы. Следить за ситуацией в России можно при помощи ресурса стопкоронавирус.рф.

 

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Автор: Ирина Большунова
#россиянка #сингапур #коронавирус

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