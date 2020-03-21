Американские санкции не смогли сделать Россию зависимой от США

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал истинную цель вводимых Западом и США санкций в отношении России.

Опубликованный недавно материал издания New York Times гласит, что российская экономика была готова и морально, и финансово к ситуации на фоне коронавируса. Авторы статьи видят в этом заслугу западных санкций, которыми РФ облагается с 2014 года. Такая обстановка, полагают они, укрепила страну, и теперь россиян все нипочем.

Становится очевидно, что целью санкций на самом деле было создать видимость зависимости РФ от США, которые не смогли нанести вреда российской экономике своими рестрикциями.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН заявил, что образ России как врага нужен Штатам в связи с предстоящими в этом году президентскими выборами. Русофобские настроения являются частью давления на общество, которое активно используют политики.

Чепа особо отметил, что санкции нанесли больше вреда самому Западу, а не России. По его мнению, в связи с ситуацией коронавируса санкции тем более следует отменить.

Никто не заинтересован в том, чтобы эта зараза распространялась, а санкции, которые препятствуют борьбе с ней, антигуманны, античеловечны и попросту неразумны, — считает собеседник издания.

Эксперт в заключение рассказал, что РФ неожиданно для себя во время пандемии оказалась в выгодном положении — она уже, находясь немного в "отлучении", смогла обезопасить своих граждан от заражения в отличие от той же Европы.