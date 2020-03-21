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15:25   21 Марта 2020
Общество

Правозащитник обвинил Соболь в использовании выборов в Госдуму ради саморекламы

Правозащитник обвинил Соболь в использовании выборов в Госдуму ради саморекламы

Юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь радикальными мерами привлекает к себе внимание СМИ и соцсетей, рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Россияне негативно оценили инициативу соратницы блогера Алексея Навального относительно ее участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Критика в адрес юриста ФБК распространилась в социальных сетях.

Некоторые политические эксперты начали высмеивать Соболь, назвав ее кампанию "зрелищным шоу". В этом году она может продолжить свою провокационную деятельность, и это несмотря на огромные финансовые трудности из-за протестов в 2019 году.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в беседе с корреспондентом Nation News рассказал, что Соболь использует выборы в Госдуму ради саморекламы.

"Уделять ей повышенное внимание и прислушиваться к каждому ее чиху не стоит. Это себя не уважать. Она будет только рада такому повышенному вниманию", — подчеркнул эксперт.

Правозащитник уверен, что юриста ФБК не заботит судьба избирателей. Также он усомнился в ее намерении усовершенствовать законодательную систему России.

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Автор: Ирина Большунова

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