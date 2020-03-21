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14:43   21 Марта 2020
Россия

Главный джедай МИД РФ отмечает юбилей

Главный джедай МИД РФ отмечает юбилей

К дню рождения главы МИДа ассоциация выпускников МГИМО выпустила книгу-фотоальбом «Лавров.Эмоции», где собраны снимки моментов из жизни министра. В поддержку книги завели в Instagram – @lavrov.emotions, в котором публикуют некоторые фотографии. 

«Политика Сегодня» сделала подборку самых интересных из них.

Капустники  АСЕАН

Нам не показывали этого по телевизору, но за кулисами официального саммита АСЕАН члены делегаций выходили на сцену в капустниках.

Сценки с участием Сергея Лаврова неизменно были в топе зрительских симпатий. Однажды под музыку из «Звездный войн» глава российского МИДа с коллегами вышли на сцену с детскими световыми мечами в руках.  А после исполнил арию «главного джедая» под музыку из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда».

Главный джедай МИД РФ отмечает юбилей

Лавров – дизайнер 

Если бы Лавров не стал дипломатом, он вполне мог бы быть дизайнером. Поля в рабочих блокнотах министра изрисованы различными узорами (дудлами). Как-то раз, в разгар скандала в Солсбери, Лавров обрисовал ставшую крылатой фразу британского премьера Терезы Мэй «хайли лайкли» и подарил дудл журналистке «Коммерсанта» Елене Черненко. Находчивые акулы пера перенесли рисунок на футболку и подарили ее на очередной день рождения главы МИДа.

Главный джедай МИД РФ отмечает юбилей

Без слов

Дипломат должен быть всегда сдержан. Иногда жесты Лаврова бывают красноречивее всяких заявлений. Они тут же становятся мемами и даже сюжетом для граффити. Так, в Ленобласти художник Алекс Мелентьев разрисовал одно из изданий знаменитым фейспалмом Лаврова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выступления Сергея Лаврова разбирают на цитаты и крылатые выражения, а его фотографии становятся источником вдохновения для самых разных, подчас неожиданных, направлений «народного творчества» – от многочисленных интернет-мемов до уличных граффити (street art). Вот один из примеров: художественная интерпретация портрета Сергея Лаврова, сделанного на одном из официальных мероприятий. Граффити за авторством @alexart214 появилось в столичном районе Кузьминки в 2016 году.

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«Прима» — в прошлом

Сергей Лавров – заядлый курильщик. По крайне мере был. Официальный представитель МИД Мария Захарова три года назад сообщила, что ее начальник стал меньше курить. 

«Курение в большей степени осталось традицией, нежели необходимостью. Хотя по итогам переговоров со своими коллегами он и сейчас может поддержать беседу, в том числе выкурив сигарету», — говорила Захарова в 2017 году.

Известно, что в 1970-х Лавров уважал марку «Прима» производства «Дукат». Затем курил «Marlboro Lights» и «Parliament».

«Спартак» и рыбалка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев некогда хвалил «финты» главы российского МИДа на футбольном поле.  Футболом Лавров увлекается уже много лет: играет сам, когда позволяет плотный график дипломатических встреч, и болеет за московский «Спартак».

«Я постоянно думаю о «Спартаке», – сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что помогает ему успокаиваться, когда партнеры по переговорам его «не слышат».

Другое хобби министра — рыбалка, в которую его влюбила главная русская река.

«Никогда этим не увлекался. А пару лет назад оказался под Астраханью в дельте Волги - и затянуло», — говорил Лавров в 2000-х годах.

Главный джедай МИД РФ отмечает юбилей

Пицца за министерский счет

В 2016 году в Женеве журналистам пришлось девять часов ждать заявления после российско-американских переговоров по Сирии.  

Госсекретарь США Джон Керри заказал пиццу для российской делегации. Лавров, видя измученных ожиданием журналистов, передал пару коробок им. 

Главный джедай МИД РФ отмечает юбилей

«Журналисты (не наши) попросили к пицце водку. Сергея Лаврова долго просить не пришлось – с собой было. «Пицца от американцев, водка от нас», – сказал российский министр, передавая журналистам продовольственный паек»», — вспоминает Мария Захарова.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #политика #лавров сергей

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