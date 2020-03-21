Главный джедай МИД РФ отмечает юбилей

К дню рождения главы МИДа ассоциация выпускников МГИМО выпустила книгу-фотоальбом «Лавров.Эмоции», где собраны снимки моментов из жизни министра. В поддержку книги завели в Instagram – @lavrov.emotions, в котором публикуют некоторые фотографии.

«Политика Сегодня» сделала подборку самых интересных из них.

Капустники АСЕАН

Нам не показывали этого по телевизору, но за кулисами официального саммита АСЕАН члены делегаций выходили на сцену в капустниках.

Сценки с участием Сергея Лаврова неизменно были в топе зрительских симпатий. Однажды под музыку из «Звездный войн» глава российского МИДа с коллегами вышли на сцену с детскими световыми мечами в руках. А после исполнил арию «главного джедая» под музыку из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда».

Лавров – дизайнер

Если бы Лавров не стал дипломатом, он вполне мог бы быть дизайнером. Поля в рабочих блокнотах министра изрисованы различными узорами (дудлами). Как-то раз, в разгар скандала в Солсбери, Лавров обрисовал ставшую крылатой фразу британского премьера Терезы Мэй «хайли лайкли» и подарил дудл журналистке «Коммерсанта» Елене Черненко. Находчивые акулы пера перенесли рисунок на футболку и подарили ее на очередной день рождения главы МИДа.

Без слов

Дипломат должен быть всегда сдержан. Иногда жесты Лаврова бывают красноречивее всяких заявлений. Они тут же становятся мемами и даже сюжетом для граффити. Так, в Ленобласти художник Алекс Мелентьев разрисовал одно из изданий знаменитым фейспалмом Лаврова.

«Прима» — в прошлом

Сергей Лавров – заядлый курильщик. По крайне мере был. Официальный представитель МИД Мария Захарова три года назад сообщила, что ее начальник стал меньше курить.

«Курение в большей степени осталось традицией, нежели необходимостью. Хотя по итогам переговоров со своими коллегами он и сейчас может поддержать беседу, в том числе выкурив сигарету», — говорила Захарова в 2017 году.

Известно, что в 1970-х Лавров уважал марку «Прима» производства «Дукат». Затем курил «Marlboro Lights» и «Parliament».

«Спартак» и рыбалка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев некогда хвалил «финты» главы российского МИДа на футбольном поле. Футболом Лавров увлекается уже много лет: играет сам, когда позволяет плотный график дипломатических встреч, и болеет за московский «Спартак».

«Я постоянно думаю о «Спартаке», – сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что помогает ему успокаиваться, когда партнеры по переговорам его «не слышат».

Другое хобби министра — рыбалка, в которую его влюбила главная русская река.

«Никогда этим не увлекался. А пару лет назад оказался под Астраханью в дельте Волги - и затянуло», — говорил Лавров в 2000-х годах.

Пицца за министерский счет

В 2016 году в Женеве журналистам пришлось девять часов ждать заявления после российско-американских переговоров по Сирии.

Госсекретарь США Джон Керри заказал пиццу для российской делегации. Лавров, видя измученных ожиданием журналистов, передал пару коробок им.

«Журналисты (не наши) попросили к пицце водку. Сергея Лаврова долго просить не пришлось – с собой было. «Пицца от американцев, водка от нас», – сказал российский министр, передавая журналистам продовольственный паек»», — вспоминает Мария Захарова.