Главный джедай МИД РФ отмечает юбилей

Выступления Сергея Лаврова разбирают на цитаты и крылатые выражения, а его фотографии становятся источником вдохновения для самых разных, подчас неожиданных, направлений «народного творчества» – от многочисленных интернет-мемов до уличных граффити (street art). Вот один из примеров: художественная интерпретация портрета Сергея Лаврова, сделанного на одном из официальных мероприятий. Граффити за авторством @alexart214 появилось в столичном районе Кузьминки в 2016 году.

A post shared by Лавров.Эмоции (@lavrov.emotions) on Mar 18, 2020 at 6:59am PDT