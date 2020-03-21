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14:00   21 Марта 2020
Экономика

Митрахович указал на ряд преимуществ РФ в нефтяной войне с саудитами

Митрахович указал на ряд преимуществ РФ в нефтяной войне с саудитами

Западная пресса пишет о том, что Россия не станет уступать Саудовской Аравии в нефтяной войне. Руководство РФ заблаговременно стало накапливать резервы, которые теперь станут весомым козырем Москвы в противостоянии с Эр-Риядом.

Преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, комментируя сложившуюся ситуацию в интервью ФАН, отметил, что сегодня нельзя говорить об однозначной победе какой-либо стороны. Оба государства обладают как преимуществами, так и недостатками. В частности, саудиты могут похвастаться низкой себестоимостью производства нефти. Однако у них дольно сильно перегружен бюджет, политическая обстановка далека от стабильной, а население не имеет опыта проживания в непростых социально-экономических условиях.

В России люди более крепкие по сравнению с жителями арабских стран, подчеркнул эксперт. Последние привыкли к роскоши, отказываться от которой они не хотят. В пользу РФ также говорит значительно большее количество технологий по добыче черного золота. Королевство вместе с большинством других стран Ближнего Востока, как правило, использует импортное оборудование, что создает определенные трудности. Не стоит забывать, призвал Митрахович, и про накопленные запасы энергоресурсов, а также нюансы налогового режима для компаний в России.

«Наши налоги в период низких цен на нефть устроены так, что компании перестают их платить. Поэтому наши компании при цене 20 долларов могут жить, если у них себестоимость 20–25», – резюмировал специалист.

Вице-премьер Андрей Белоусов ранее выразил мнение, что цены на нефть в ближайшее время могут подрасти. По его оценке, они выйдут на уровень 40 долларов за баррель.

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Автор: Олег Королев
#россия #нефть #саудовская аравия #митрахович

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