Галямина выводит людей в регионах с зафиксированными случаями коронавируса

Бывший кандидат в Мосгордуму, муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина собирается 22 марта вывести людей на улицы в рамках общественной кампании «Нет». Пока более социально ответственные граждане предпочитают снизить общественные контакты, чтобы сохранить здоровье, политик выводит людей на митинги, рискуя, что кто-нибудь из представителей оппозиции может пополнить группу риска.

Согласно карте распространения болезни, заболевание было отмечено в 40 регионах. По данным сайта стопкоронавирус.рф, к 21 марта зафиксировано 253 заболевших, 12 из которых выздоровели. Наибольшее количество зараженных находятся в Москве (131 человек), меньше – в Санкт-Петербурге (14).

В рамках дальнейшего нераспространения болезни в обеих столицах под временным запретом находятся массовые мероприятия, а также запрещены собрания больше 50 человек, отменены концерты и выступления артистов, а в кинотеатрах введена особая рассадка, которая снижает риск заражения коронавирусом. В регионах ситуация пока лучше, однако местной властью также предпринимаются превентивные меры.

Галямина на странице в Facebook сообщила, что митинги в рамках общественной кампании «Нет» отменены в Москве и Петербурге из-за мер по предотвращению распространения коронавируса. В других же регионах сторонники оппозиции 22 марта выйдут на согласованные митинги и пикеты. Акции пройдут в Казани, Красноярске, Волгограде, Кургане, Орле, Тюмени, Сочи, Чита и в Боровичах (Новгородская область).

Уличные мероприятия пройдут в пяти регионах, где были выявлены случаи заражения коронавирусом. Так, в Республике Татарстан зафиксирован один случай, в Красноярском крае – четыре, в Тюменской области – три, в Новгородской области – один, а в Краснодарском крае – три. Во всех перечисленных субъектах Галямина анонсировала митинги и пикеты, тем самым подставив под угрозу здоровье своих сторонников.

Очевидно, что митинги в субъектах будут малочисленными, поскольку не все заходят подвергать опасности собственное здоровье ради размытых идеалов оппозиционеров. Наиболее социально ответственные граждане скорее предпочтут если не самоизоляцию, то временное снижение контактов с окружающими, пока специалистами не будет разработана вакцина, а распространение заболевания не прекратится. Галямина несмотря на рекомендации врачей и действия власти предпочла подставить под угрозу жизни своих сторонников.