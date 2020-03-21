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Минфин РФ обнулит ставку таможенной пошлины на ввоз медикаментов

Минфин РФ обнулит ставку таможенной пошлины на ввоз медикаментов

 Воспользовавшиеся шумихой вокруг коронавируса предприятия проверит прокуратура

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13:39   21 Марта 2020
Общество

"Синема парк" и "Кино Окко" приостановили работу кинотеатров из-за коронавируса

"Синема парк" и "Кино Окко" приостановили работу кинотеатров из-за коронавируса

Объединенная российская киносеть, в которой числятся "Кино Окко", "Синема парк" и "Формула кино", временно закрыла для посещения 22 кинотеатра из 78 из-за пандемии коронавируса.

В данный момент работа приостановлена в 22 кинотеатрах из 78, еще 35 работают с ограничениями по рассадке зрителей в зале, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее московский мэр Сергей Собянин подписал указ о запрете, который налагается на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек до 10 апреля. 

В конце прошлого года Китай заявил о вспышке коронавируса в стране. На сегодняшний день инфекция зафиксирована более чем в 110 странах. ВОЗ 11 марта присвоила эпидемиологической ситуации статус пандемии. Число заболевших в России равняется 253 пациентам.

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Автор: Ирина Большунова
#закрытие #кинотеатр #коронавирус

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