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13:34   21 Марта 2020
Общество

Киев полностью остановит пассажирские перевозки из-за коронавируса с 22 марта

Киев полностью остановит пассажирские перевозки из-за коронавируса с 22 марта

Киев полностью остановит пассажирские перевозки с 22 марта. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел государства Арсен Аваков.

По словам министра Авакова, столица Незалежной полностью остановит перевозки пассажиров с воскресенья, 22 марта, из-за распространения нового типа коронавируса COVID-2019. Развозить будут исключительно сотрудников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов.

Телеканал RT сообщил, что количество зарегистрированных случаев заражения новым типом коронавируса в украинском государстве выросло до 39 человек. 13 новых инфицированных замечено в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #транспорт #коронавирус

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