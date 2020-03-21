Минфин РФ обнулит ставку таможенной пошлины на ввоз медикаментов

Минфин России принял решение обнулить ставку таможенной пошлины на ввоз медикаментов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

По словам государственного деятеля Силуанова, министерство обнулит ставку таможенного налога на ввоз лекарственных препаратов в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции COVID-2019.

Добавим, что эксперты Роскачества рекомендуют тщательно подходить к выбору антисептиков и выбирать те, в составе которых содержится более 60% спирта. Для большей эффективности необходимо нанести 3-4 миллиметра санитайзера на руки и растирать в течение минуты.

Телеканал RT сообщил, что Роспотребнадзор заявил о 156 016 проведенных тестах на наличие коронавирусной инфекции на территории РФ.