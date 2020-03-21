Воспользовавшиеся шумихой вокруг коронавируса предприятия проверит прокуратура

Прокуратура проверит предприятия, которые ради выгоды воспользуются шумихой вокруг ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство Российской Федерации поддержит безработных граждан, если они решат открыть собственное дело. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Также премьер отметил, что те предприятия, которые решат воспользоваться шумихой в связи с пандемией, будут тщательно проверены прокуратурой.

Мишустин подчеркнул, что кабмин будет каждую неделю отслеживать своевременную выплату заработной платы.