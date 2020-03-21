Альянс США и саудитов по нефти может стать повторением истории с «Северным потоком – 2»

Обвал цен на нефть нанес мощный удар по сланцевым компаниям. Ежедневно США теряют миллионы долларов из-за низких цен на мировом рынке черного золота. В связи с этим, пишет газета The Wall Street Journal, в Минэнерго Соединенных Штатов созрел заговор. Как утверждает издание, несколько должностных лиц уже обратились к главе государства Дональду Трампу с инициативой создать альянс с Саудовской Аравией, который позволит стабилизировать стоимость энергоресурсов.

В интервью ФБА «Экономика сегодня» Алексей Анпилогов отметил, что для многих производителей нефти в США себестоимость добычи одного барреля нефти составляет порядка 40-50 долларов. При текущем положении вещей у них не остается другого выхода, кроме как уйти с рынка. В первую очередь, это касается сланцевых компаний.

Подобный вариант совершенно не устраивает Вашингтон, который и пытается найти союзников, согласившихся бы обратиться к неэкономическим мерам разрешения вопросов. И примером такой тактики может служить ситуация вокруг «Северного потока – 2», когда США всячески пытались вынудить Европу отказаться от газа, поставляемого из РФ.

«Поэтому я думаю, что попытка Вашингтона сформировать альянс с Саудовской Аравией, а также намерение Дональда Трампа закупить побольше энергоресурса, – это способ поддержать падающие штаны нефтяной отрасли Соединенных Штатов», – заявил Анпилогов, добавив, что сейчас Белый дом обратится к политике «русские – плохие, саудиты – хорошие» в попытке выдавить РФ с рынка нефти.

Ранее американское издание New York Times разместило материал, в котором говорится, как западные санкции сказались на готовности России к мировому экономическому кризису.