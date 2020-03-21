Депутат Аксаков счел бессмысленными денежные выплаты гражданам в США из-за COVID-19

Решение властей США о выделении гражданам денег в размере 1000 долларов из-за коронавируса обусловлено грядущими выборами. В России такие выплаты могут навредить населению, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Накануне Белый дом принял решение выделить каждому взрослому американцу 1000 долларов и по 500 долларов на ребенка в качестве мер по поддержке населения в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

По словам, Аксакова, американцы используют эти деньги не на защиту от пандемии, а в личных целях. В России же к подобной политике относятся скептически, поскольку подобные выплаты могут навредить гражданам, передает интернет-издание KazanFirst.

Ранее Международный валютный фонд оценил влияние коронавируса на мировую экономику.