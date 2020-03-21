Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе

В середине марта тысячи пользователей увидели в ленте Facebook пост с «рекомендациями ученых из Стенфорда» по борьбе с коронавирусом. «Ученые» советовали пить больше воды: якобы в таком случае инфекция смоется в желудок и «умрет от желудочной кислоты». Предсказуемо, абсурдные советы оказались фейком, массово распространявшемся в американской социальной сети.

19 марта 2020 руководство Facebook отреагировало на проблему распространения фейк-ньюс о болезни и начало блокировку «непроверенных сообщений». Но план не сработал: искусственный разум вышел из-под контроля и начал блокировать вообще все новости о коронавирусе, в том числе и официальную статистику, лишая пользователей возможности оперативно отслеживать ситуацию с пандемией. Да и контролировать систему блокировок Фейсбука некому — компания отправила своих модераторов на карантин.

Экс-глава службы безопасности Facebook Алекс Стамос констатировал, что система «анти-спам» в Fb пришла в негодность.

«Возможно, мы наблюдаем начало того, как технологии будут сходить с ума без человеческого контроля», — предположил бывший сотрудник американской соцсети.

Впрочем, российский эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов считает, что само заявление Facebook о борьбе с фейками и есть фейк, ведь распознать недостоверное сообщение автоматически невозможно.

«Для того, чтобы его распознавать автоматически, вы должны знать о том, в чем состоит правда. Программа этого знать не может. Фейки можно распознавать по каким-то косвенным признакам, например, желтый заголовок. Но никаких автоматических «распознавателей» фейков просто не бывает, за исключением, когда модераторы уже что-то пометили как фейк и дальше автоматический алгоритм просто находит четкие и нечеткие дубли этого сообщения в других местах и банит. Поэтому любые рассказы о том, как социальная платформа борется с фейками, в основном, "лажа"», — рассказал Ашманов корреспонденту «Политики Сегодня».

Оригинальной информации о коронавирусе в соцсетях немного, большинство сообщений — это перепосты и пересказы уже написанного. Сделать популярный «вброс» ложной информации в условиях всеобщей паники очень легко. Как отмечает Ашманов, у людей нет иммунитета к фейкам, а заблокировать всю неправду Facebook не в состоянии, хотя и берет на себя невыполнимую миссию.

«В соцсетях происходит вакханалия. Дело даже не в фейках, а в гигантском количестве обсуждений. Люди только об этом и говорят [о коронавирусе]. Порядка 7 миллионов сообщений. Оригиналов из этого сотни, уникальных сообщений - меньше тысячи», — отмечает эксперт.

Фейк в соцсети распознать действительно трудно, согласен Урван Парфентьев, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий. Нейросети, которые взял на вооружение Facebook, не могут разобраться в хитросплетениях человеческого разума, потому и не в состоянии противостоять намеренным вбросам с ложной информацией о коронавирусе или наивным репостам паникеров в стиле «мы все умрем!». Вместо выборочного «бана» блокируется все, в том числе и безобидные шутки или официальная статистика.

«Автоматическая система всегда имеет проблемы, потому что она ищет по ключевым словам. Даже искусственный интеллект не способен проанализировать сам текст, он не может понять настроение публикатора, не способен распознать сарказм», — сообщил «Политике Сегодня» Парфентьев.

Если бороться с фейк-ньюс о коронавирусе у Фейсбука получается плохо, то в отношении русскоязычных новостей «карательная система» соцсети работает без сбоев. Чего стоит беспричинная блокировка ресурсов телеканала Russia Today, столь нежеланного в Штатах. Страницы Федерального агентства новостей в Facebook администрация тоже «забанила». Эти действия можно объяснить только политической цензурой.

Само понятие «фейк» в России и за Западе сильно отличаются, считает Игорь Ашманов: если у нас оно обозначает ложную, вредоносную информацию, то в Штатах используется для обхода запрета на цензуру — ведь первая поправка к Конституции США «О свободе слова» цензуры не предусматривает.

«На самом деле, «фейки» на Западе — это эвфемизм, специальное слово для замены слова «цензура». Цензура у них является абсолютным табу, у них нельзя произносить слово «цензура», поэтому они используют слово «фейки», чтобы обозначить ими нежелательную информацию — например, русские новости. Потому что главные производители фейков — это западные СМИ. Это просто встроено в их метаболизм и они всегда это делают в последнее время: истории про русских хакеров, про Белые каски и так далее. Эти фейки там никто не банит», — поделился мнением Ашманов.

Капитаном информационной войны против России является американское издание Bloomberg, постоянно тиражирующее фейки, например, о «русских хакерах», якобы атакующих избирательную систему США. Кстати, хозяин издания, миллионер Майкл Блумберг, и вовсе считает президента Штатов Дональда Трампа «русским агентом». Впрочем, такие фейки Facebook никогда не банит.