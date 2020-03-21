Стоимость нефти в ближайшее время поднимется до 40 долларов за баррель, прогнозирует первый зампред правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

При этом, как он отметил, министерство энергетики дает еще более позитивный сценарий развития событий.

"Моя оценка, что коррекция будет находиться где-то в диапазоне 35-40 долларов", - заявил Белоусов. По его словам, Минэнерго РФ прогнозирует, что стоимость нефти будет находиться на отметке выше 40 долларов за баррель, однако о том, кто был прав станет известно в будущем, передает ФАН.

Мировые цены на нефть упали после срыва сделки ОПЕК+, а также из-за снижения транспортных потоков из-за распространения коронавируса COVID-19. Нефть марки Brent завершила пятничные торги на бирже на отметке 27,38 доллара за баррель. В общей сложности фьючерсы Brent с момента начала обвала потеряли в цене 40%.