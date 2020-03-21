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12:39   21 Марта 2020
Политика

Украинец заявил о нежелании самоизолироваться после поездки в Польшу

Украинец заявил о нежелании самоизолироваться после поездки в Польшу

Более двух тысяч украинских граждан были сегодня эвакуированы поездами из Польши. Все они прошли температурный скрининг, теперь должны находиться дома в режиме самоизоляции. Однако один из прибывших отказался от карантина.

Один из эвакуированных из Польши украинцев заявил, что не намерен придерживаться режима самоизоляции, как было рекомендовано. Об этом молодой человек заявил в интервью украинскому информационному телеканалу ZIK.

Эвакуированный украинец заявил, что коронавирус опасен только для пожилых людей, поэтому инфекция — это "их проблема".

"Люди молодые, больные коронавирусом, переносят все это даже бессимптомно. Я вам скажу честно, что я себя сильно не собираюсь чем-то ограничивать", — заявил украинец.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 234 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более десяти тысяч человек погибли.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #коронавирус

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