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12:15   21 Марта 2020
Политика

Кружковое движение НТИ сообщило о запуске агрегатора для удаленного обучения

Кружковое движение НТИ сообщило о запуске агрегатора для удаленного обучения

Российские школьники и студенты смогут дистанционно обучаться в различных кружках. Соответствующее решение об удаленном обучении было принято из-за ситуации с коронавирусом.

Руководство кружкового движения Национальной технологической инициативы сообщило о старте агрегатора Kruzhok.org, где собраны различные интернет-ресурсы для дистанционного обучения в кружках, пишет ТАСС.

Школьникам и студентам доступны лучшие курсы, а также удаленные стажировки в технологических компаниях. На вышеуказанном портале собрана информация о технологических кружках, которые временно перешли на дистанционную форму обучения, а также необходимые материалы для подготовки к ЕГЭ/ОГЭ и олимпиадам.

На портале размещена информация о графике работы школ и других образовательных учреждений России.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #нти #коронавирус

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