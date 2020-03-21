Кружковое движение НТИ сообщило о запуске агрегатора для удаленного обучения

Российские школьники и студенты смогут дистанционно обучаться в различных кружках. Соответствующее решение об удаленном обучении было принято из-за ситуации с коронавирусом.

Руководство кружкового движения Национальной технологической инициативы сообщило о старте агрегатора Kruzhok.org, где собраны различные интернет-ресурсы для дистанционного обучения в кружках, пишет ТАСС.

Школьникам и студентам доступны лучшие курсы, а также удаленные стажировки в технологических компаниях. На вышеуказанном портале собрана информация о технологических кружках, которые временно перешли на дистанционную форму обучения, а также необходимые материалы для подготовки к ЕГЭ/ОГЭ и олимпиадам.

На портале размещена информация о графике работы школ и других образовательных учреждений России.