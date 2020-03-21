Умер обладатель трех "Грэмми" Кенни Роджерс

Кантри музыкант скончался дома, в окружении сотрудников хосписа и семьи.

Американский кантри музыкант Кенни Роджерс умер на 82-году жизни. Информацию об этом сообщили близкие артиста на официальном аккаунте в Twitter.

Сообщается, что музыкант умер в окружении родных людей дома. Смерть произошла по естественным причинам.

В связи с распространением эпидемии коронавируса в Америке, семья Роджерса планирует провести церемонию, на которой будут только самые близкие. Церемония для поклонников и друзей планируют провести позже.