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12:05   21 Марта 2020
Общество

Умер обладатель трех "Грэмми" Кенни Роджерс

Умер обладатель трех "Грэмми" Кенни Роджерс

Кантри музыкант скончался дома, в окружении сотрудников хосписа и семьи.

Американский кантри музыкант Кенни Роджерс умер на 82-году жизни. Информацию об этом сообщили близкие артиста на официальном аккаунте в Twitter.

Сообщается, что музыкант умер в окружении родных людей дома. Смерть произошла по естественным причинам.

В связи с распространением эпидемии коронавируса в Америке, семья Роджерса планирует провести церемонию, на которой будут только самые близкие. Церемония для поклонников и друзей планируют провести позже.

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Автор: Ирина Большунова
#музыка

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