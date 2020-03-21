Заммэра Москвы Ракова рассказала о восьми вылечившихся от коронавируса россиянах

Восемь человек вылечились от коронавируса в Москве. Об этом заявила заместитель мэра столицы Российской Федерации Анастасия Ракова.

По словам руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, очередные восемь человек вылечились от нового типа коронавирусной инфекции COVID-2019 в российской столице.

Два дополнительных стационара для борьбы с китайским вирусом COVID-2019 запущены на территории Москвы, и порядка десяти корпусов медицинских учреждений дорабатываются к приему пациентов, отметила Ракова.

Некоторое время назад премьер-министр Российской Федерации заявил, что ученые РФ уже разработали шесть препаратов для борьбы с новым типом пневмонии.