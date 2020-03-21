Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Заммэра Москвы Ракова рассказала о восьми вылечившихся от коронавируса россиянах

Заммэра Москвы Ракова рассказала о восьми вылечившихся от коронавируса россиянах

 Премьеру сиквела "Миньонов" отложили из-за коронавируса

Премьеру сиквела "Миньонов" отложили из-за коронавируса
Антироссийские санкции приносят существенные финансовые потери Италии

Антироссийские санкции приносят существенные финансовые потери Италии

 Польша и США мешают Западу признать Крым российским

Польша и США мешают Западу признать Крым российским
Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

 Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы
Заммэра Москвы Ракова рассказала о восьми вылечившихся от коронавируса россиянах

Заммэра Москвы Ракова рассказала о восьми вылечившихся от коронавируса россиянах

 Премьеру сиквела "Миньонов" отложили из-за коронавируса

Премьеру сиквела "Миньонов" отложили из-за коронавируса
Антироссийские санкции приносят существенные финансовые потери Италии

Антироссийские санкции приносят существенные финансовые потери Италии

 Польша и США мешают Западу признать Крым российским

Польша и США мешают Западу признать Крым российским
Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

 Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы
11:06   21 Марта 2020
Категория

Самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за неисправного шасси

Самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за неисправного шасси

Пассажирский ATR 72 совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за поломки шасси.

Воздушное судно следовало в Урай, однако из-за технической неполадки было вынуждено приземлиться в пункте отправления – Ханты-Мансийске. Неисправность была выявлена в стойке шасси, передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

Пилот самолета совершил штатную посадку, никто в результате этого не пострадал. Всего на борту ATR 72 находились 29 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#экстренная посадка #ханты-мансийск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...