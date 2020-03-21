Самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за неисправного шасси

Пассажирский ATR 72 совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за поломки шасси.

Воздушное судно следовало в Урай, однако из-за технической неполадки было вынуждено приземлиться в пункте отправления – Ханты-Мансийске. Неисправность была выявлена в стойке шасси, передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

Пилот самолета совершил штатную посадку, никто в результате этого не пострадал. Всего на борту ATR 72 находились 29 человек.