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10:34   21 Марта 2020
Политика

Антироссийские санкции приносят существенные финансовые потери Италии

Антироссийские санкции приносят существенные финансовые потери Италии

Ассоциация итальянских юристов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" из-за пандемии коронавирусной инфекции выступила против расширения антироссийского эмбарго.

По словам главы формирования Александро Мария Тирелли, в случае ужесточения торговли с российским государством, Рим испытает на себе значительные потери. Санкции против Российской Федерации являются неверным выбором, в качестве наказания за который на протяжении шести лет Рим ежегодно лишается около трех миллиардов долларов. Больше всего эмбарго коснулись итальянских компаний, подчеркнул глава организации.

Введение ответных санкций отрицательно скажется на происходящем. Обратное эмбарго уже стоило предприятиям итальянского государства более десяти миллиардов потерянной европейской валюты. Юристы хотят автономии от ЕС в проведении международной политики, а также возможности самостоятельно выбирать торговых партнеров.

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Автор: Василий Пименов
#россия #италия #санкции #юристы

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