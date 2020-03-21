Кровля обрушилась по всей площади горящего склада в Дмитрове

Кровля обрушилась по всей площади здания склада в Подмосковье. Инцидент произошел на территории алюминиевого завода, сообщает МЧС РФ.

Лаборатория по замеру ПДК выехала на место пожара. Возгоранию в Подмосковье присвоен повышенный ранг сложности, огонь охватил большую часть склада.

Пожарный поезд и авиация в скором времени приступят к тушению очага. По последним данным, горит склад на площади 60 тыс. кв. м, о пострадавших информации не поступало.