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10:27   21 Марта 2020
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Кровля обрушилась по всей площади горящего склада в Дмитрове

Кровля обрушилась по всей площади горящего склада в Дмитрове

Кровля обрушилась по всей площади здания склада в Подмосковье. Инцидент произошел на территории алюминиевого завода, сообщает МЧС РФ.  

Лаборатория по замеру ПДК выехала на место пожара. Возгоранию в Подмосковье присвоен повышенный ранг сложности, огонь охватил большую часть склада.

Пожарный поезд и авиация в скором времени приступят к тушению очага. По последним данным, горит склад на площади 60 тыс. кв. м, о пострадавших информации не поступало.

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Автор: Руслан Неглинный
#пожар #подмосковье

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