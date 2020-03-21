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10:01   21 Марта 2020
Общество

Премьеру сиквела "Миньонов" отложили из-за коронавируса

Премьеру сиквела "Миньонов" отложили из-за коронавируса

Премьеру анимационного фильма "Миньоны: Грювитация", запланированную на конец июня, перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Студия Macumff компании Illumination в Париже на время закрылась, как и большинство учреждений Франции. 

"Мы временно закрываем нашу студию. Этим решением мы соблюдаем постановление правительства и делаем все возможное, чтобы замедлить распространение вируса", — прокомментировал новость Кристофер Меледанри, основатель и генеральный директор Illumination.

Из-за временного закрытия студия не успевает закончить проект вовремя. Мелендари заявил, что безопасность и защита сотрудников для него стоит превыше всего. Новую дату релиза пока не сообщили, но студия сообщает, что Грю и миньоны определенно вернутся на большой экран. 

Желтые "человечки" дебютировали в мультфильме "Гадкий я" десять лет назад. Фактически, в 2020 году миньоны должны отпраздновать свой "юбилей".

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Автор: Василий Пименов
#мультфильмы #коронавирус

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