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10:00   21 Марта 2020
Политика

Польша и США мешают Западу признать Крым российским

Польша и США мешают Западу признать Крым российским

Польский корреспондент обвинил западные государства в том, что они готовы снять санкции, направленные против Российской Федерации, и признать, что полуостров Крым является российским.

По данным польского портала TVP Info, Франция и Федеративная Республика Германия в последнее время чаще делают призывы к улучшению отношений с РФ. Их представители продолжают сотрудничать с российским государством, несмотря на санкции.

По словам польского журналиста, наиболее выраженным примером лоббирования Кремля западными странами может послужить создание магистрального газопровода "Северный поток — 2".

Польша и Соединенные Штаты Америки настаивают на своем и мешают Западу признать Крымский полуостров российским и снять эмбарго в отношении РФ.

Телеканал RT сообщил, что член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт выступил с инициативой снять антироссийские санкции на фоне распространения коронавирусной инфекции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #польша #крым #запад

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