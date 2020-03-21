Польша и США мешают Западу признать Крым российским

Польский корреспондент обвинил западные государства в том, что они готовы снять санкции, направленные против Российской Федерации, и признать, что полуостров Крым является российским.

По данным польского портала TVP Info, Франция и Федеративная Республика Германия в последнее время чаще делают призывы к улучшению отношений с РФ. Их представители продолжают сотрудничать с российским государством, несмотря на санкции.

По словам польского журналиста, наиболее выраженным примером лоббирования Кремля западными странами может послужить создание магистрального газопровода "Северный поток — 2".

Польша и Соединенные Штаты Америки настаивают на своем и мешают Западу признать Крымский полуостров российским и снять эмбарго в отношении РФ.

Телеканал RT сообщил, что член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт выступил с инициативой снять антироссийские санкции на фоне распространения коронавирусной инфекции.