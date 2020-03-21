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9:25   21 Марта 2020
Наука

Доисторическая рыба раскрыла эволюцию человеческой руки

Доисторическая рыба раскрыла эволюцию человеческой руки

Канадские археологи сообщили об окаменелостях древней рыбы Elpistostege. Изучив ее плавники, исследователи обнаружили зачатки пальцев. Это открытие позволило смоделировать эволюцию человеческой руки.

Рыба была найдена в канадском Мигуаше. На примере ее плавника ученые смогут понять, как человеческая рука развивалась из плавника. Эволюция рыб, когда они вышли из воды и стали четвероногими позвоночными, к которым также принадлежат и люди, является самым значительным этапом в истории жизни на Земле.

Elpistostege обитал на планете более 380 миллионов лет тому назад. Эта рыба, благодаря своим пальце-плавникам, очень похожа по структуре на тетраподов или четвероногих наземных животных. Длина останков достигала 1,57 метра. Это первые по счету полные останки из девонского периода, которые были полностью изучены археологами.

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Автор: Илья Романович
#рыба #человек #наука #пальцы #рука #эволюция

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