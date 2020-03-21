Дипломат США высказался о возможном введении новых санкций против РФ из-за нефти

Говорить о введении санкций против России для стабилизации ситуации на рынке нефти Госдеп США пока не собирается, заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Дипломат указал на то, что Вашингтон наперед о санкциях не сообщает. Это связано с тем, что подобное анонсирование идет вразрез с политикой Соединенных Штатов. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

При этом представитель Госдепа отметил, что Москва якобы предпринимает враждебные действия в сфере энергетики.

Дипломат не стал говорить о том, вели ли его коллеги переговоры с российской стороной в связи со сложной ситуацией на рынке нефти.

"Мы призываем всех игроков обратить внимание на этот конкретный момент глобальной неопределенности и экономических трудностей и предпринять ответственные действия, чтобы мы могли все вместе преодолеть их", - подчеркнул представитель Госдепартамента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия и Саудовская Аравия не ведут никаких войн из-за стоимости нефти.