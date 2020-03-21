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8:24   21 Марта 2020
Экономика

Вице-президент ТТП рассказала об угрозе бизнесу на фоне эпидемии COVID-19

Вице-президент ТТП рассказала об угрозе бизнесу на фоне эпидемии COVID-19

Около 8,5 миллиона человек могут лишиться работы, если пандемия коронавируса в России затянется, заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.

Ее слова приводит РБК.

"Мы оцениваем сейчас очень высокую цифру — около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы", — сказала она.

Дыбова напомнила, что главной проблемой повсеместно являются платежи за аренду торговых точек.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что Центробанк готовит меры по поддержке населения и экономики страны. Они включают в себя расширение программы рефинансирования для малого и среднего бизнеса, реструктуризацию кредитов физических лиц, снижение регуляторной, надзорной нагрузки на финансовые организации и сохранение доступной ипотеки.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #бизнес #работа #коронавирус

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