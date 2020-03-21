Врач Проценко рассказал о тяжелой форме заражения коронавирусом

Снижение напряжения кислорода в крови можно считать опасным признаком тяжелой формы заражения коронавирусом, рассказал главный врач московской ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Специалист в интервью телеканалу RT рассказал, что у зараженных коронавирусной инфекцией наблюдается поражение большого объема легочной ткани.

"Из-за это легочная ткань перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь", — объяснил он.

Вследствие чего зараженные COVID-19 чаще всего страдают из-за компенсаторной одышки. Насыщение крови кислородом называют сатурацией, в случае уменьшения этого вещества могут возникнуть неприятные осложнения.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигает 199 человек, при этом 9 пациентов выздоровели. Медицинские специалисты призывают минимизировать социальные контакты и соблюдать правила личной гигиены.