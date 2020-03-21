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7:53   21 Марта 2020
Экономика

Миронов уверен, что индексация пенсий и зарплат поможет россиянам в условиях пандемии

Миронов уверен, что индексация пенсий и зарплат поможет россиянам в условиях пандемии

Дополнительная индексация пенсий и зарплат поможет поддержать платежеспособный спрос в условиях пандемии и снижения цен на нефть, уверен глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По словам Миронова, его инициатива не отменяет повышения всех остальных зарплат на величину инфляции, что необходимо делать работодателям каждый год согласно Трудовому кодексу. К критической нагрузке на бюджет это привести не должно. Информацией об этом поделилась "Российская газета".

"Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств", – подчеркнул Миронов.

Величину индексации, как отметил политик, следует обсудить с Госдумой Совфедом и кабмином РФ. Начать обсуждение он предлагает как можно раньше.

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Автор: Василий Пименов
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