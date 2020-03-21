Познер озвучил простые действия, которые помогут не заразиться коронавирусом

Простые действия, которые помогут не заразиться коронавирусом нового типа озвучил в эфире телепередачи на Первом канале "Вечерний Ургант" журналист, биолог по образованию Владимир Познер.

Журналист спрогнозировал, что пандемия нового вируса будет падать не раньше конца последнего месяца весны.

Познер посоветовал телезрителям не волноваться, потому что это не помогает. По его словам, помогают простые действия, которые важно выполнять. Он заявил, что важно соблюдать расстояние между людьми не меньше метра, не нужно целоваться и обниматься при встрече, а также здороваться за руку. Он добавил, что необходимо тщательно мыть руки, потому что вирус держится на разных поверхностях до 12 часов.

Журналист отметил, что ситуация не является страшной, если действовать правильно

Познер напомнил о пользе маски, она не даст выйти вирусу, так как вирус крупный, то ячейки маски ему мешают. Он добавил, что вирус не летает, а падает сразу, поэтому маска в этом смысле хороша.

Познер рассказал, что он самоизолировался и лишний раз не выходит из дома.