Взрыв произошел в подконтрольной курдским боевикам зоне к северу от Ракки в Сирии

Взрыв произошел в подконтрольной «Демократическим силам Сирии» (SDF) зоне к северу от Ракки, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в Сирии.

По данным агентства новостей Al Nour, сработала самодельная взрывчатка, установленная на пути следования конвоя курдских боевиков. При взрыве были ранены несколько членов SDF.

В северных районах провинции Ракка произошли столкновения между протурецкими силами и бандформированиями курдов. Как сообщил военный источник в Twitter (NotWoofers), поддерживающие турцию боевики совершили минометный обстрел в районе населенных пунктов Халидия и Хошан.

Вечером Министерство обороны Турции обнародовало данные об итогах спецоперации по предотвращению вылазок курдских радикалов в зоне безопасности на севере Сирии. Сообщается об устранении четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК).