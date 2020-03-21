Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Познер озвучил простые действия, которые помогут не заразиться коронавирусом

Познер озвучил простые действия, которые помогут не заразиться коронавирусом

 Китай успешно остановил распространение коронавируса

Китай успешно остановил распространение коронавируса
Взрыв произошел в подконтрольной курдским боевикам зоне к северу от Ракки в Сирии

Взрыв произошел в подконтрольной курдским боевикам зоне к северу от Ракки в Сирии

 Первый случай заражения коронавирусом выявили в администрации Дональда Трампа

Первый случай заражения коронавирусом выявили в администрации Дональда Трампа
Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

 Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы
Познер озвучил простые действия, которые помогут не заразиться коронавирусом

Познер озвучил простые действия, которые помогут не заразиться коронавирусом

 Китай успешно остановил распространение коронавируса

Китай успешно остановил распространение коронавируса
Взрыв произошел в подконтрольной курдским боевикам зоне к северу от Ракки в Сирии

Взрыв произошел в подконтрольной курдским боевикам зоне к северу от Ракки в Сирии

 Первый случай заражения коронавирусом выявили в администрации Дональда Трампа

Первый случай заражения коронавирусом выявили в администрации Дональда Трампа
Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

 Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы
6:21   21 Марта 2020
Политика

Взрыв произошел в подконтрольной курдским боевикам зоне к северу от Ракки в Сирии

Взрыв произошел в подконтрольной курдским боевикам зоне к северу от Ракки в Сирии

Взрыв произошел в подконтрольной «Демократическим силам Сирии» (SDF) зоне к северу от Ракки, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в Сирии.

По данным агентства новостей Al Nour, сработала самодельная взрывчатка, установленная на пути следования конвоя курдских боевиков. При взрыве были ранены несколько членов SDF.

В северных районах провинции Ракка произошли столкновения между протурецкими силами и бандформированиями курдов. Как сообщил военный источник в Twitter (NotWoofers), поддерживающие турцию боевики совершили минометный обстрел в районе населенных пунктов Халидия и Хошан.

Вечером Министерство обороны Турции обнародовало данные об итогах спецоперации по предотвращению вылазок курдских радикалов в зоне безопасности на севере Сирии. Сообщается об устранении четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сирия #турция #курды #ракка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...