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 Первый случай заражения коронавирусом выявили в администрации Дональда Трампа

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5:56   21 Марта 2020
Политика

Первый случай заражения коронавирусом выявили в администрации Дональда Трампа

Первый случай заражения коронавирусом выявили в администрации Дональда Трампа

Зарегистрировали инфицированного коронавирусом высокопоставленного сотрудника Белого дома .

В пятницу, 20 марта в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выявили инфицированного коронавирусом высокопоставленного чиновника. Как уточняется, зараженный работал в аппарате вице-президента Майка Пенса.

Пресс-секретарь вице-президента США Кэти Миллер в пятницу заверила, что американский лидер, а также сам Пенс лично не контактировали с инфицированным, чье имя остается в тайне. 

На сегодня, 21 марта, в Штатах насчитывают 19 285 зараженных COVID-19. За последние сутки их число увеличилось на 5 605 пациентов. 

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Автор: Юлия Яковлева
#пандемия #коронавирус

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