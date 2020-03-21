Первый случай заражения коронавирусом выявили в администрации Дональда Трампа

Зарегистрировали инфицированного коронавирусом высокопоставленного сотрудника Белого дома .

В пятницу, 20 марта в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выявили инфицированного коронавирусом высокопоставленного чиновника. Как уточняется, зараженный работал в аппарате вице-президента Майка Пенса.

Пресс-секретарь вице-президента США Кэти Миллер в пятницу заверила, что американский лидер, а также сам Пенс лично не контактировали с инфицированным, чье имя остается в тайне.

На сегодня, 21 марта, в Штатах насчитывают 19 285 зараженных COVID-19. За последние сутки их число увеличилось на 5 605 пациентов.