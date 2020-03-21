National Interest призвал США прекратить попытки международной изоляции России

Попытки США организовать международную изоляцию России должны прекратиться, заявил в колонке для National Interest помощник по специальным проектам декана Университета Case Western Reserve в Кливленде, штат Огайо, Алекс Живич.

Он сравнил нынешнюю политику Запада в отношении Москвы с попыткой капиталистических стран превратить Советский Союз в страну-изгоя на заре его существования.

Текущая обстановка, по мнению Живича, может привести к возрождению китайско-российского военного союза. Также продолжится укрепление связей России с западноевропейскими странами, с которыми она неразрывно связана европейской общностью.

"Соединенные Штаты должны перенастроить объектив, через который мы смотрим на Россию. Россия не представляет для нас прямой военной угрозы", — заявил автор материала.

Он напомнил, что данная позиция была впервые сформулирована дипломатом Джорджем Кеннаном еще в годы Второй мировой войны, когда он четко разграничил идеологическую угрозу СССР и военную угрозу нацистской Германии.

Живич считает, что это понимание поможет снизить вероятность новой гонки вооружений между Россией и США, а также лишит некоторых американских политиков повода для антироссийской истерии с целью привлечь избирателей в рамках «биполярной» концепции, когда Москва и Вашингтон находятся на противоположных геополитических "полюсах".