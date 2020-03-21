Летающая лаборатория будет готова к первым испытаниям электродвигателя в 2022 году

Стартовала подготовка летающей лаборатории, на которой будет проведено испытание первой в России гибридной силовой установки с электродвигателем.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова. Представители ЦИАМ совместно с экспертной делегацией прибыли с визитом в ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина" в середине марта, чтобы осмотреть летающую лабораторию, сделанную на базе самолета Як-40. В будущем на ней будут проведены испытания демонстратора гибридной силовой установки. По данным источника, первые летные испытания должны пройти в 2022 году.

На время летных испытаний место одного из трех расположенных в хвостовой части двигателей Як-40 займет турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, который был создан при поддержке Уфимского авиационного технического университета.

Электродвигатель будет установлен в "носу" летающей лаборатории и будет применять эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему. Данный комплекс является особенностью российской разработки. Он по сравнению с традиционным электрическим оборудованием способен обеспечить более высокую удельную мощность и КПД "электрических" компонентов гибридной установки. Также в салоне воздушного судна, где позже разместятся инженеры-испытатели, установят блоки системы управления и аккумуляторы.