Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Китай успешно остановил распространение коронавируса

Китай успешно остановил распространение коронавируса

 Выявлен город, который стал главным очагом распространения COVID-19 по всей Европе

Выявлен город, который стал главным очагом распространения COVID-19 по всей Европе
National Interest призвал США прекратить попытки международной изоляции России

National Interest призвал США прекратить попытки международной изоляции России

 Экономист рассказал о готовности России к возможным потрясениям

Экономист рассказал о готовности России к возможным потрясениям
Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

 Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы
Китай успешно остановил распространение коронавируса

Китай успешно остановил распространение коронавируса

 Выявлен город, который стал главным очагом распространения COVID-19 по всей Европе

Выявлен город, который стал главным очагом распространения COVID-19 по всей Европе
National Interest призвал США прекратить попытки международной изоляции России

National Interest призвал США прекратить попытки международной изоляции России

 Экономист рассказал о готовности России к возможным потрясениям

Экономист рассказал о готовности России к возможным потрясениям
Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

 Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы
5:07   21 Марта 2020
Технологии

Летающая лаборатория будет готова к первым испытаниям электродвигателя в 2022 году

Летающая лаборатория будет готова к первым испытаниям электродвигателя в 2022 году

Стартовала подготовка летающей лаборатории, на которой будет проведено испытание первой в России гибридной силовой установки с электродвигателем.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова. Представители ЦИАМ совместно с экспертной делегацией прибыли с визитом в ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина" в середине марта, чтобы осмотреть летающую лабораторию, сделанную на базе самолета Як-40. В будущем на ней будут проведены испытания демонстратора гибридной силовой установки. По данным источника, первые летные испытания должны пройти в 2022 году.

На время летных испытаний место одного из трех расположенных в хвостовой части двигателей Як-40 займет турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, который был создан при поддержке Уфимского авиационного технического университета.

Электродвигатель будет установлен в "носу" летающей лаборатории и будет применять эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему. Данный комплекс является особенностью российской разработки. Он по сравнению с традиционным электрическим оборудованием способен обеспечить более высокую удельную мощность и КПД "электрических" компонентов гибридной установки. Также в салоне воздушного судна, где позже разместятся инженеры-испытатели, установят блоки системы управления и аккумуляторы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #самолет #авиация #разработка #летающая лаборатория

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...