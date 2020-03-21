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4:45   21 Марта 2020
Общество

Китай успешно остановил распространение коронавируса

Китай успешно остановил распространение коронавируса

Коронавирус прекратил распространение внутри Китая, абсолютно все новые случаи заражения являются завозными, пишет РИА Новости.

За прошедшие сутки в КНР был обнаружен 41 ввозной случай инфицирования: 14 — в Пекине, 9 — в Шанхае, 7 — в провинции Гуандун, 4 — провинции Фуцзянь, по два в провинциях Чжэцзян, Шаньдун и Шэньси, 1 — в провинции Сычуань.

За все время зафиксировано 269 ввозных случаев заражения. За прошедшие сутки семь человек скончались.

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Автор: Борис Нестеров

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