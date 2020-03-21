Китай успешно остановил распространение коронавируса

Коронавирус прекратил распространение внутри Китая, абсолютно все новые случаи заражения являются завозными, пишет РИА Новости.

За прошедшие сутки в КНР был обнаружен 41 ввозной случай инфицирования: 14 — в Пекине, 9 — в Шанхае, 7 — в провинции Гуандун, 4 — провинции Фуцзянь, по два в провинциях Чжэцзян, Шаньдун и Шэньси, 1 — в провинции Сычуань.

За все время зафиксировано 269 ввозных случаев заражения. За прошедшие сутки семь человек скончались.