Экономист рассказал о готовности России к возможным потрясениям

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский рассказал НСН о готовности российской экономики и финансовой системы к возможным потрясениям.

"Накоплены весьма серьезные резервы, ведущие банки страны с государственным участием неоднократно проходили тесты на финансовую устойчивость в случае экстренных и пиковых ситуаций, подобных нынешним", — заявил экономист.

Он отметил, что в настоящее время происходит нечто подобное тому, что было в 1998 году, но тогда цены на нефть падали до минимальных значений.

Кричевский уверен, что правительство и Центробанк могут оказать влияние на ситуацию, для этого нужно активизировать и поддержать потребительский спрос. Также крупнейшие госбанки должны поддержать предприятия реального сектора экономики.