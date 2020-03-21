Пушков прокомментировал слова Помпео о дезинформации по поводу коронавируса

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter призвал госсекретаря США Майка Помпео "не валить с больной головы на здоровую" после его обвинений в адрес России, Китая и Ирана в распространении дезинформации о коронавирусе.

"Госсекретарь Помпео, известный своим гибким отношением к правде, обвинил Россию в "дезинформации по поводу коронавируса". Но если в США много тысяч зараженных и еще больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России", — заявил политик.

Помпео уверен, что дезинформация призвана дискредитировать действия США по противодействию пандемии коронавируса. Он также утверждает, что Вашингтон "напрямую" обращался к указанным странам с требованием прекратить распространять ложные сведения.

Ранее издание Financial Times уже писало со ссылкой на внутренний доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности, что Россия якобы ведет в соцсетях широкомасштабную кампанию по дезинформации европейцев о COVID-19.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала ЕС вместо фейков о "российской угрозе" сконцентрироваться на помощи странам, пострадавшим от коронавируса.