Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Выявлен город, который стал главным очагом распространения COVID-19 по всей Европе

Выявлен город, который стал главным очагом распространения COVID-19 по всей Европе

 Бывший руководитель МВД стал новым подозреваемым в деле Евромайдана на Украине

Бывший руководитель МВД стал новым подозреваемым в деле Евромайдана на Украине
Пушков прокомментировал слова Помпео о дезинформации по поводу коронавируса

Пушков прокомментировал слова Помпео о дезинформации по поводу коронавируса

 Пентагон успешно испытал планирующий гиперзвуковой блок

Пентагон успешно испытал планирующий гиперзвуковой блок
Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

 Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы
Выявлен город, который стал главным очагом распространения COVID-19 по всей Европе

Выявлен город, который стал главным очагом распространения COVID-19 по всей Европе

 Бывший руководитель МВД стал новым подозреваемым в деле Евромайдана на Украине

Бывший руководитель МВД стал новым подозреваемым в деле Евромайдана на Украине
Пушков прокомментировал слова Помпео о дезинформации по поводу коронавируса

Пушков прокомментировал слова Помпео о дезинформации по поводу коронавируса

 Пентагон успешно испытал планирующий гиперзвуковой блок

Пентагон успешно испытал планирующий гиперзвуковой блок
Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

 Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы

Попытка забрать Калининград обернется серьезными последствиями для Варшавы
4:07   21 Марта 2020
Общество

Выявлен город, который стал главным очагом распространения COVID-19 по всей Европе

Выявлен город, который стал главным очагом распространения COVID-19 по всей Европе

Большинство туристов были инфицированы новым типом коронавируса во время отдыха на австралийских горнолыжных курортах.

Тироль, горный регион на Западе Австрии, манящий любителей активного отдыха и Альпами, назвали одним из главных очагов распространения коронавируса по всей Европе.

Как пишут РИА Новости, ссылаясь на Der Spiegel, большая часть туристов были инфицированы на курорте Ишгль в Тирольской долине Пацнаун. 50% норвежцев, а также четверть датчан, зараженных COVID-19, пребывали именно в этом месте до того, как результаты анализов показали положительный результат. 

На сегодня в Австрии насчитывают 2 203 случаев заражения. Как минимум четверть зараженных приходится на Тироль. Мэр города Ишгль Вернера Курца назвал ситуацию катастрофой. На фоне распространения COVID-19 федеральная земля Тироль ввела карантин, который продлится до 5 апреля. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...