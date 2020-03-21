Выявлен город, который стал главным очагом распространения COVID-19 по всей Европе

Большинство туристов были инфицированы новым типом коронавируса во время отдыха на австралийских горнолыжных курортах.

Тироль, горный регион на Западе Австрии, манящий любителей активного отдыха и Альпами, назвали одним из главных очагов распространения коронавируса по всей Европе.

Как пишут РИА Новости, ссылаясь на Der Spiegel, большая часть туристов были инфицированы на курорте Ишгль в Тирольской долине Пацнаун. 50% норвежцев, а также четверть датчан, зараженных COVID-19, пребывали именно в этом месте до того, как результаты анализов показали положительный результат.

На сегодня в Австрии насчитывают 2 203 случаев заражения. Как минимум четверть зараженных приходится на Тироль. Мэр города Ишгль Вернера Курца назвал ситуацию катастрофой. На фоне распространения COVID-19 федеральная земля Тироль ввела карантин, который продлится до 5 апреля.