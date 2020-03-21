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3:33   21 Марта 2020
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Пожарные спасли из горевшего общежития МГУПП четырех человек

Пожарные спасли из горевшего общежития МГУПП четырех человек

Четыре человека были спасены из горевшего общежития Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП), расположенного на севере Москвы.

Возгорание случилось в пятницу вечером, 20 марта. Загорелось помещение на втором этаже общежития, где проживает 369 человек. Информацией об этом поделился ТАСС, сославшись на источник в экстренных службах.

Площадь возгорания составила 60 кв. м. Четыре человека получили травмы. Их удалось спасти и передать в руки врачам скорой помощи.

Факт пожара в четырехэтажном здании студенческого общежития подтвердили в пресс-службе столичного главка МЧС.

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Автор: Яна Либерман
#пожар #общежитие

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