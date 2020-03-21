Пожарные спасли из горевшего общежития МГУПП четырех человек

Четыре человека были спасены из горевшего общежития Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП), расположенного на севере Москвы.

Возгорание случилось в пятницу вечером, 20 марта. Загорелось помещение на втором этаже общежития, где проживает 369 человек. Информацией об этом поделился ТАСС, сославшись на источник в экстренных службах.

Площадь возгорания составила 60 кв. м. Четыре человека получили травмы. Их удалось спасти и передать в руки врачам скорой помощи.

Факт пожара в четырехэтажном здании студенческого общежития подтвердили в пресс-службе столичного главка МЧС.