Пентагон успешно испытал планирующий гиперзвуковой блок

Пентагон провел успешные испытания типового корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты (C-HGB), соответствующий пресс-релиз распространило военное ведомство США в пятницу.

Об этом сообщает RT.

Ролик длиной в пять секунд, демонстрирующий процесс испытаний, появился в пятницу на YouTube-канале ВМС США.

Испытания прошли 19 марта в 22:30 по местному времени (в 11:30 пятницы по московскому времени) на Тихоокеанском полигоне в Кауаи на Гавайских островах.

C-HGB развил гиперзвуковую скорость и достиг указанной точки удара. В Пентагоне заявили, что испытания стали "ключевым этапом на пути к поставленной Пентагоном цели — развертыванию гиперзвукового боевого потенциала в начале-середине 2020-х годов".