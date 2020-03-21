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3:08   21 Марта 2020
Политика

Пентагон успешно испытал планирующий гиперзвуковой блок

Пентагон успешно испытал планирующий гиперзвуковой блок

Пентагон провел успешные испытания типового корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты (C-HGB), соответствующий пресс-релиз распространило военное ведомство США в пятницу.

Об этом сообщает RT.

Ролик длиной в пять секунд, демонстрирующий процесс испытаний, появился в пятницу на YouTube-канале ВМС США.

Испытания прошли 19 марта в 22:30 по местному времени (в 11:30 пятницы по московскому времени) на Тихоокеанском полигоне в Кауаи на Гавайских островах.

C-HGB развил гиперзвуковую скорость и достиг указанной точки удара. В Пентагоне заявили, что испытания стали "ключевым этапом на пути к поставленной Пентагоном цели — развертыванию гиперзвукового боевого потенциала в начале-середине 2020-х годов".

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Автор: Василий Пименов
#сша #пентагон #оружие

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