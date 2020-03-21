Бывший руководитель МВД стал новым подозреваемым в деле Евромайдана на Украине

Бывший руководитель подразделения МВД подозревается в незаконном препятствии проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, заявила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Известно, что при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора следователями Госбюро расследований сообщено о подозрении бывшего начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на майдане Независимости в г. Киеве.

Следствие считает, что подозреваемое лицо принимало участие в организации незаконного вмешательства в проведение собрания граждан, из-за чего "неустановленные сотрудники спецподразделения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили от монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади около 300 участников собрания, тем самым прекратив их участие в мирном собрании".

Сейчас рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Бывшая врио директора Госбюро расследований Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в конце февраля насчитывалось в процессе 51 дело Евромайдана.