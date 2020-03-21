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Глава российской дипломатии Сергей Лавров празднует 70-летний юбилей

Глава российской дипломатии Сергей Лавров празднует 70-летний юбилей

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2:37   21 Марта 2020
Политика

Глава российской дипломатии Сергей Лавров празднует 70-летний юбилей

Глава российской дипломатии Сергей Лавров празднует 70-летний юбилей

Глава российской дипломатии Сергей Лавров в субботу, 21 марта, отмечает 70-летний юбилей.

К этому дню ТАСС выпустило фотоальбом «Лавров. Эмоции», созданный на основе материалов фотографа МИД РФ Эдуарда Песова, а также вспомнило самые яркие черты характера министра. Среди них прирожденная дипломатичность, смелость, неутомимость, остроумие.

С 2004 года Лавров бессменно находится на посту министра иностранных дел. Его сравнивают с такими знаменитыми предшественниками, как Андрей Громыко и Александр Горчаков.

На антироссийские выпады западных партнеров Лавров привык отвечать жестко, но с иронией. Харизматичность министра полюбилась соотечественникам. На молодежном форуме «Территория смыслов» один из участников поблагодарил дипломата за то, что он «ни разу не облажался».

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Автор: Яна Либерман
#россия #лавров #мид рф #юбилей

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