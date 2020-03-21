Британское правительство отменило шествие ветеранов в День Победы из-за коронавируса
Шествие ветеранов в честь 75-летия победы во Второй мировой войне в Лондоне не состоится из-за распространения коронавируса, сообщило в пятницу вечером правительство Великобритании.
Уточняется, что меры приняты в соответствии с последними экспертными и научными рекомендациями Службы общественного здравоохранения Англии и положениям руководства по проведению общественных мероприятий.
«Ветераны всегда были и будут самой важной частью наших планов, и в настоящий момент приоритетом для нас является их здоровье и благополучие», — сказал министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден.