Британское правительство отменило шествие ветеранов в День Победы из-за коронавируса

Шествие ветеранов в честь 75-летия победы во Второй мировой войне в Лондоне не состоится из-за распространения коронавируса, сообщило в пятницу вечером правительство Великобритании.

Уточняется, что меры приняты в соответствии с последними экспертными и научными рекомендациями Службы общественного здравоохранения Англии и положениям руководства по проведению общественных мероприятий.